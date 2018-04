Cinci pompieri, raniti intr-un accident in care au fost implicate o masina si o duba Sapte persoane, printre care cinci pompieri, au fost ranite joi dimineata intr-un accident rutier produs in judetul Dolj. In momentul producerii accidentului, pompierii se indreptau spre serviciu.

