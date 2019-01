O astfel de optiune de viata pare, la prima vedere, ca facand parte exclusiv din ADN-ul masculin: numai barbatii insala, numai barbatii au capacitatea de a intretine, in paralel, mai multe relatii intime. Lucrurile nu sunt nici pe departe asa – sustine site-ul Cosmopolitan . Si in ajutorul acestei afirmatii vine si Renee Lee, un expert in relatii conjugale cu master in psihologie. Ea explica cele 5 motive principale care stau la baza adulterului la femei:

1. Trec printr-o perioada grea

Isi pierd un parinte sau un coleg de serviciu apropiat, sau un prieten din... citeste mai mult

acum 18 min. in Life, Vizualizari: 7 , Sursa: Antena 3 in