Cinci motive pentru care ar trebui sa mergi la PlazaDent pentru extractia ultimului molar (P)

In numar din ce in ce mai mare, pacientii care ajung pentru diferite afectiuni in clinici medicale, in cabinete de profil sau in spitale in care functioneaza cabinete in regim de urgenta, dincolo de a gasi rezolvare la problemele cu care se confrunta, au si alte asteptari, dorindu-si sa intalneasca specialisti „umani”, care sa ii trateze si sa le vorbeasca astfel incat sa nu le amplifice teama deja instalata.

Echipa www.PlazaDent.ro este formata din stomatologi care au aceasta calitate, din pacate, rar de intalnit la medici. De altfel, doctorii care lucreaza in aceasta clinica de stomatologie, pe langa faptul ca redau pacientilor zambetul perfect, le si ofera o... citeste mai mult

acum 25 min. in Actualitate, Vizualizari: 13 , Sursa: Antena 3 in