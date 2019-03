Cinci persoane și-au pierdut viețile, iar alte șase au fost rănite, în urma unei explozii a unor conducte de gaze naturale, în sud-vestul Iranului.

Explozia a avut loc la ieşirea din Ahvaz, capitala provinciei Khuzestan, la conducte care asigură o legătură între acest oraş şi Mahshar, un oraş situat la aproximativ 100 de kilometri mai la sud, potrivit News.ro.

A gas pipeline explosion in the southwestern city of Ahvaz has reportedly killed several people.#Iran pic.twitter.com/vwpURY6OyC

— Press TV (@PressTV) March 14, 2019 ”Conducte de gaze naturale au explodat la aproximativ 200 de metri de drum (...), distrugând... citeste mai mult

