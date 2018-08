Cinci medalii pentru echipa Romaniei la Olimpiada Internationala de Fizica

Lotul olimpic de fizica al Romaniei a reeditat rezultatele remarcabile inregistrate la Olimpiada Internationala de Fizica, obtinand si la editia din acest an cinci distinctii: o medalie de aur, doua medalii de argint si doua medalii de bronz.

Astfel, dupa performanta din 2017, Petru Cotrut, elev al Liceului International de Informatica din Bucuresti, si-a trecut in palmares inca o medalie de aur.

Sabina Dragoi si Stefan Dolteanu, colegii sai de la Liceul International de Informatica din Bucuresti, au fost medaliati cu argint, in timp ce Cosmin Andrei (Liceul International de Informatica din Bucuresti) si Razvan-Mihai Ursu (Colegiul National „Mircea cel... citeste mai mult

acum 56 min. in Locale, Vizualizari: 29 , Sursa: Info Braila in