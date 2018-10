In plina era a tehnologiei, parintii moderni isi dau seama ca educatia copiilor nu se mai potriveste deloc cu cea pe care au primit-o ei insisi de la propriii parinti.

Daca, pe vremuri, joaca insemna fotbal pe maidane, leapsa sau alte jocuri in fata blocului, acum copiii au Pokemoni si alte aplicatii de divertisment.

Psihologii de la Universitatea Harvard ne sfatuiesc, insa, sa revenim la lucrurile simple de odinioara si sa nu le punem copiilor in maini gadgeturi de la primele zile de viata.

Iata 5 lucruri pe care parintii trebuie sa le faca, potrivit psihologilor de la Harvard.

Petrece timp cu copilul tau Viata moderna este una agitata si... citeste mai mult

