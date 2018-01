Grupul elen Cosmote a investit aproape un miliard de euro de la relansarea operatiunilor in Romania, in decembrie 2005, si a ajuns la o cota de piata de 24%, de la 0,4% in urma cu cinci ani, iar afacerile subsidiarei locale au ajuns la 468,8 milioane...

Daily business, 25 Februarie 2011