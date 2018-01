* un altul a fost admis deja la patru facultăți din Anglia, printre care și University College of London



Mai mulți elevi olimpici de la Colegiul Național "Nicolae Bălcescu" Brăila vor fi din toamnă studenți la cele mai bune facultăți din Anglia. În urmă afișării rezultatelor la admitere, cinci dintre ei au fost deja admiși la Cambridge și Oxford. Este vorba despre: Radu Andrei, care a fost acceptat la University of Cambridge. (Specializarea Natural Sciences); Miruna Bercariu - University of Cambridge (specializarea Law); Gabriel Moise - University of Oxford (Computer...