Cinci braileni au tras sperietura vietii lor. Dintr-o depasire periculoasa au ajuns cu masina intr-un canal colector

Cinci braileni au trait momente cumplite in apropiere de Vaslui, dupa ce au ajuns cu masina intr-un canal colector. Accidentul s-a petrecut in dupa-amiaza zilei de joi, 28 februarie, in Muntenii de Jos la iesirea din Municipiul Vaslui catre Crasna, in dreptul motelului Everest.

In timp ce un conducator auto din Vaslui incerca sa patrunda in curtea unui restaurant a fost acrosat de un autoturism din spatele sau, care se angajase intr-o depasire periculoasa .

In autoturismul vinovat de producerea evenimentului rutier, inmatriculat in Braila se aflau: conducator 67 de ani, o pasagera femeie de 54 ani, o alta pasagera tot femeie de 45, un barbat de 45 de ani si un minor de 9... citeste mai mult

