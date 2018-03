Cina va fi adversara Simonei Halep la Miami Open

Simona Halep are un start abordabil la Miami. Cel mai tare meci din turul 1 este între campioana de la Indian Wells, Naomi Osaka, şi Serena Williams.

Simona Halep va juca împotriva câştigătoarei dintre Cepede Royg şi o jucătoare din calificări. Apoi, în turul trei, Simona ar putea-o înfrunta pe Agnieszka Radwanska, jucătoare departe de cea mai bună formă. Turul 3 ar putea aduce un duel cu Sevastova sau cu Madison Keys. În sferturile de finală, românca ar putea-o înfrunta pe Karolina Pliskova. Sorana Cîrstea are bye în primul tur, iar în turul 2 ar putea da peste Su Wei-Hsieh, 67 WTA. Buzărnescu are...