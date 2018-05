Directorul sportiv al FCSB a avut un discurs echilibrat la finalul victoriei FCSB-ului, cu CS U Craiova, scor 1-0. Mihai Stoica a mutat pe cât posibil presiunea pe umerii CFR-ului şi a recunoscut că are încredere în Viitorul că poate încurca liderul chiar la Cluj.

"Din nefericire, când am fost la mâna noastră, nu am reuşit să gesionăm situaţia. Să fim a doua oară perdanţii de serviciu sau să fim câştigătorii în ultima etapă? Rămân cu regretul că dacă jucam cu măcar 30% din determinarea cu care au jucat azi, la Iaşi, altele erau datele problemei. Speranţele noastre sunt vii, sunt convins că CFR-ul va avea un meci foarte greu şi am văzut declaraţiile celor de la...