Alexandru Cicâldău este cel mai scump transfer al verii pentru o echipă din România, U Craiova plătind pentru a-l aduce de la Viitorul 1 milion de euro.

Mijlocaşul de 21 de ani a efectuat deja primul antrenament cu noua sa echipă şi şi-a expus primele impresii. Cicâldău este convins că transferul în Bănie este un pas înainte pentru cariera sa. „Au fost mai multe motive pentru care am ales Universitatea, vă asigur. Nu are cum să fie un pas înapoi, fiindcă dacă eu consideram asta nu acceptam să vin aici. Sunt foarte fericit că am ajuns la Craiova şi cu siguranţă este un pas înainte pentru mine, pentru cariera mea. Am... citeste mai mult