Conferinţa de presă de după victoria cu Su-Wei Hsieh, 6-4, 6-1, în optimile de finală de la Wimbledon, a găsit-o foarte supărată pe Dominika Cibulkova (29 de ani, 33 WTA). Slovaca a ieşit la atac şi nu a iertat pentru momentul incredibil petrecut la finalul setului întâi.

"A fost penibil ce s-a întâmplat. Nu am trăit asta în întreaga mea carieră. Şi eu am avut momente în care am contestat decizii, dar niciodată nu s-au întors. Cred că a fost o eroare atât a arbitrului de scaun, cât şi a supervizorului. Mi-au spus că nu îşi amintesc ce s-a întâmplat după, dacă a dat în fileu sau în terenul meu. E vina mea că au uitat?! Nu mai conta...