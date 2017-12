Christine Lagarde: In anul 2018 cresterea economica mondiala va fi "mai puternica si mai bine repartizata" Directoarea generala a Fondului Monetar International (FMI), Christine Lagarde, a estimat ca in anul 2018 cresterea economiei mondiale va fi 'mai puternica si mai bine repartizata' intre statele lumii, continuand procesul inceput dupa criza economica din anii 2007-2008, consemneaza agentia EFE.

