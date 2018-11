Regizoarea Chris Simion a dus o luptă dură cu cancerul la sân.

Soțul ei, Tiberiu Mercurian, i-a descoperit nodulii. La 1 octombrie 2017 a primit primul diagnostic, o zi mai târziu a venit confirmarea.

A urmat un an greu, cu operație, radioterapie, chimioterapie, multă durere și o lecție extrem de importantă.

„Am făcut chimioterapie șase luni (...). Am făcut foarte multe, am mers la înot, am alergat. Nu am simțit nevoia să cer ajutor psihologului. Când îmi era foarte rău mă gândeam că acel moment va trece”, a povestit ea, sâmbătă, la emisiunea „De-a viața ascunselea”.

„Am reușit să controlez bine reacțiile secundare....