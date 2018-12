"Are toate şansele. Este numărul 1 mondial, s-a obişnuit cu poziţia asta, nu mai are presiunea câştigării primului ei Mare Şlem. Nu ştiu câte, dar cel puţin unul îl va mai câştiga. Simona e excelentă pe hard. Cred că la Australian Open are cele mai mari şanse", a spus americanca.

Fosta mare jucătoare de tenis a vorbit şi despre încetarea colaborării dintre Halep şi antrenorul australian Darren Cahill, care a vut loc în urmă cu câteva săptămâni.

"Darren a fost antrenorul perfect pentru Simona, a produs declicul lui Halep în momentul în care a părăsit-o,... citeste mai mult

azi, 11:14 in Sport, Vizualizari: 27 , Sursa: Adevarul in