Chris Evert, fosta mare jucătoare de tenis din America are o favorită pentru turneul de la Melbourne, chiar dacă această jucătoare nu se află în Top 10 WTA.

"N-am niciun motiv să cred că Aryna Sabalenka nu poate câştiga un Grand Slam. Văd doua lucruri importante la ea: Are foame de rezultate şi este foarte curajoasă. Nu se teme de nimeni! E încrezatoare, se vede în ochii ei că nu se teme de nimeni! Cu siguranţă este jucătoarea pe care trebuie să stăm cu ochii la Australian Open", a spus Evert într-o conferinţă de presă. Aryna Sabalenka are 20 de ani şi este numărul 11 WTA citeste mai mult

