Fostul fotbalist român Cristian Chivu este noul antrenor al echipei Under 14 a clubului italian Inter Milano, a anunţat luni site-ul inter-news.it.

Cristian Chivu, care are 37 de ani, a obţinut în decembrie licenţa de antrenor în Italia. Fostul fundaş a obţinut atunci licenţa UEFA A, a doua categorie de antrenor, după ce a urmat un curs special de 210 ore, rezervat unor foşti fotbalişti care au evoluat cel puţin şapte sezoane în Serie A. Chivu, care a avut 75 de meciuri pentru naţionala României, a jucat în Italia la AS Roma... citeste mai mult

