Chirica: Stanga comunista a lui Liviu Dragnea descurajeaza munca si incurajeaza hotia si coruptia

"Liviu Dragnea doreşte să lase senzaţia că are o relaţie specială în Israel. Nu are nicio relaţie specială. Dragnea este un înalt demnitar care vine în Israel, dar nu cred că are vreo relaţie protecţionistă, specială. Exclus. Au fost oameni care...

Mediafax, 24 Februarie 2018