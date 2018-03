Chirica: Nu am primit nicio informare oficiala ca as fi fost exclus; am aflat din presa Primarul Iasiului, Mihai Chirica, sustine ca nu a primit nicio informare oficiala privind excluderea sa din partid, desi PSD Iasi a transmis un comunicat de presa in acest sens.

Mai multe despre presa, exclus, Mihai Chirica Politica citeste mai mult

azi, 12:56 in Politica, Vizualizari: 127 , Sursa: 9am in