© TION - Probleme cu gunoiul in Timis: se pot pierde banii pentru deponeul ecologic in lipsa licitatiilor pentru operatorii zonali Scris de Adrian Panduru - Timişul are deponeu ecologic la Ghizela, iar în curând, în cadrul proiectul Sistem Integrat de...

Timis Online, 17 Iunie 2015