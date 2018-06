Cosmin Andrei a arătat astăzi că are în vedere schimbarea statutului locuințelor din Centrul Istoric al municipiului Botoșani.



Vizate ar fi câteva zeci de familii care locuiesc în Centrul Vechi și care peste aproximativ un an de zile ar putea să locuiască în alte zone ale orașului.



„În ceea ce privește locuințele din Centrul Istoric pentru că am văzut că faptele anti-sociale sunt constatate în continuare în acea zonă, să modific statutul locuințelor din Centrul Istoric care să nu mai fie locuințe sociale ci de serviciu. Dar asta nu înseamnă o evacuare imediată a... citeste mai mult

