Fotbalistul echipei naţionale a României, Alexandru Chipciu, autorul unui gol în victoria cu 2-1 din deplasare cu Lituania în Liga Naţiunilor, a declarat că nu e uşor să câştigi pe un teren sintetic precum cel de la Vilnius pe care adversarii sunt obişnuiţi să joace.

„Nu m-am gândit când am înscris ultimul gol pentru naţională, nu m-a interesat. A fost un meci greu, eram sigur de asta pentru că am mai avut experienţa terenului sintetic în Kazahstan şi în Insulele Feroe. Nu e uşor să câştigi pe un teren sintetic pe care adversarul e obişnuit să joace. Ne-a fost teamă că nu vom câştiga pentru că mai erau câteva minute. Dar şansa a fost de partea noastră şi am înscris în minutul 94.

