Noul an chinezesc începe în această seara. Chinezii intră în anul Porcului de Pământ. Este un an al iubirii şi prieteniei, dar totuşi instabil. Chinezii din întreaga lume vor sărbători alături de familie. Şi pentru că sunt un popor care respectă tradiţiile, vor intinde mese bogate. Prăjiturile cu răvaş rămân preferatele copiilor.

Chiar şi chinezii care locuiesc la mii de kilometri depărtare sărbătoresc trecerea în noul an chinezesc. Superstiţii pentru intrarea în noul an chinezesc există, ca şi la români, de altfel. Cel mai important este să nu dai cu mătura, să nu te speli pe păr, să nu foloseşti cuţite sau foarfece în prima zi din an şi să nu te întorci dacă îţi auzi...