Cheltuielile cu publicitatea ale firmelor chineze, pe durata Turneului Final al Campionatului Mondial de Fotbal 2018 din Rusia, se ridică la recordul de 835 de milioane de dolari.

Acesta este dublul sumei cheltuite de companiile din SUA şi mult faţă de Rusia (64 de milioane de dolari), relatează Agerpres.

Pe lista sponsorilor ediţiei din acest an a Cupei Mondiale se află şapte companii chineze: Dalian Wanda Group, Hisense Electronics Co, China Mengniu Dairy Co, Yadea Technology Group Co Ltd, Vivo Mobile Communication Technology, Zhidian Yijing Virtual Reality Technology (cu brandul său Immerex) şi DIKING.

Acum opt ani, la Cupa Mondială din Africa de Sud, numai o firmă