Chinezii au inventat tapetul inteligent!

Specialistii chinezi au reusit sa creeze un tapet aparte, capabil sa-i avertizeze pe locatarii locuintei unde este montat in legatura cu izbucnirea unui incendiu in casa.



Pentru inventia lor, expertii chinezi au folosit grafen, care poseda proprietati senzoriale. Astfel, tapetul inligent poate semnaliza o crestere alarmanta a temperaturii in interiorul locuinte.

Tapetul pe baza de grafen pot reactiona la incalzirea si modificarea luminozitarii interioare, creand un flux electric gratie structurii sale.

Oamenii de stiinta de la Universitatea din Shanghai sunt convinsi ca, pe viitor, cu ajutorul acestui tapet vor putea fi prevenite numaroase incendii de locuinte.

