Chinezii au creat nanoroboti care ucid celulele canceroase!

Experti in biochimie din China si Statele Unite au creat din molecule de ADN, nanoroboti capabili sa recunoasca celulele canceroase, lasandu-le fara hrana, prin formarea unor cheaguri de sange in vasele sanguine invecinate, se arata intr-un articol publicat in revista Nature Biotechnology.



"Am creat primii roboti autonomi din molecule de ADN, care pot cu o mare precizie sa introduca anumite tipuri de medicamente in interiorul tumorii. O astfel de metoda poate fi utilizata in lupta impotriva numarului foarte mare de mase tumorale solide, pentru ca vasele care le alimenteaza au aceeasi structura