SURPRIZÃ... Remiza ca un esec. Un nou pas gresit pentru Zimbru: doar 2-2 cu No Name. Inter Traian a câstigat derby-ul cu Salvatorii (2-1) si asteaptã duelul decisiv cu Victoria Unistil. Zimbru si No Name au terminat la egalitate, 2-2, în etapa a XVI-a...

Vremea Noua, 20 Aprilie 2015