Guvernul vrea sa reduca termenul de intrare in vigoare a modificarilor din Codul fiscal, de la 6 luni la 3 luni Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat, vineri, in sedinta de Guvern, ca doreste reducerea termenului de intrare in vigoare a...

9am, 1 Iulie 2017