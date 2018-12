Guvernul are planuri de a construi sau de a extinde 74 de aeroporturi la nivel national pana la sfârşitul anului 2020, pentrru a face faţă unui număr de 720 de milioane pasageri pe an. Niciun proiect nu atrage mai multă atenţie decât Aeroportul Internaţional Beijing Daxing, noul centru de aviaţie al capitalei chineze, care va fi deschis în septembrie 2019, precizează CNN. Beijingul are nevoie disperată de un al doilea aeroport internaţional, cel existent abia făcând faţă cererii. Mai mult de 95 de milioane de pasageri au trecut prin cele trei terminale ale Beijing Capital, cel mai ocupat aeroport din lume după Hartsfield-Jackson Atlanta. ... citeste mai mult

