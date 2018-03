China va crea cea mai inteligenta "inteligenta artificiala"?

Guvernul chinez intentioneaza sa investeasca 31 miliarde de dolari in start-upuri nationale specializate in cipuri electronice destinate inteligentei artificiale. O sansa reala pentru China de a deveni lider mondial in materie.



Universitatile chineze deschid tot mai multe facultati pentru inteligenta artificiala. "Este un domeniu destul de nou pentru noi, desi studii de specialitate se fac de foarte mult timp.Atentia noastra este concentrata pe robotica, sisteme de recunoastere faciala si alte chestiuni legate,... citeste mai mult