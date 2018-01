Guvernul chinez are în vedere un plan care să le permită companiilor implicate în iniţiativa Belt and Road (noul Drum al Mătăsii) să câştige bani prin oferte publice iniţiale denominate în yuani lansate la Bursa din Hong Kong, anunţă China Daily.

În conformitate cu acest plan, guvernul va alege companii de top care au legătură cu schema Belt and Road şi le va facilita strângerea de fonduri prin intermediul pieţei, scrie ziarul, citându-l pe Zhang Xiaoqiang, vicepreşedintele Centrului pentru Schimburi Economice Internaţionale din China.

