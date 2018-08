Consumul final de resurse energetice in Romania va creste cu 0,7% in 2012 si cu 1,4% in 2013, conform Prognozei Echilibrului Energetic in perioada 2012-2020, realizate de Comisia Nationala de Prognoza (CNP). Tendinta se va pastra si in anii urmatori,...

Daily business, 3 Octombrie 2012