China mizeaza pe trenul viitorului!

Hyperloop Transportation Technologies a decis sa lucreze in China. Intreprinderea va incepe constructia primului tren al viitorului, Hyperloop, pe o linie comerciala, aflata la 10 kilometri de Tongren, in provincia Guizhou.



Dupa Abu Dhabi si Ucraina, HyperloopTT a semnat cu grupul chinez Tongren Transportation & Tourism Investment al 3-lea sau proiect pentru o linie coemrciala, care implica prima lansare in China a proiectului Hyperloop. Compania fondata de omul de afaceri american Elon Musk a ales provincia Guizhou, in sud-estul Chinei, pentru ca se afla pe centura economica a noului drum al matasii.

O zona in care s-au investit, in ultimii cinci ani,... citeste mai mult