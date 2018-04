Pe hârtie, China a declarat război producţiei în exces de oţel. În ultimii doi ani, autorităţile au redus capacitatea de producţie cu milioane de tone. Şi totuşi, la oţelăria Jianlong din provincial Shanxi muncitorii se plâng că muncesc peste program, scrie Financial Times.

În pofida reducerilor sezoniere dramatice, producţia de oţel a Chinei a crescut cu 6% anual în primele două luni ale acestui an, iar 2017 a fost un an record pentru producţia de oţel a ţării. Această creştere ar putea tensiona şi mai mult relaţiile sale cu SUA.

Articol publicat în... citeste mai mult