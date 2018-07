Summiturile „16 plus 1“, dintre 16 state europene, din sud-estul UE şi Balcani, plus China, nu doar că au continuitate, dar devin mai dese. Pentru unii prezenţa tot mai pregnantă a Chinei în regiune, cu investiţii şi influenţă politică, trezeşte nervozitate. Pentru alţii banii Beijingului sunt mană cerească.

Summitul „16 plus 1“ (un format apărut în 2011 după primul Forum Economic şi Comercial China - ţările din Europa Centrală şi de Est de la Budapesta) de săptămâna aceasta de la Sofia aminteşte liderilor europeni occidentali de ambiţiile Beijingului în vremuri în care între UE, SUA şi Rusia sunt tensiuni fără precedent.... citeste mai mult