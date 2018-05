China: Electricitate mai ieftina, un ritm economic mai alert!

China printeaza moneda intr-un ritm mai rapid decat SUA: intre ianuarie 2008 si iunie 2010, masa monetara M2 a crescut cu 42% in cazul Chinei si cu doar 19% in cazul SUA, procente ponderate cu evolutia PIB. In aceste conditii, intrebarea de baraj este...

Hot News, 18 Noiembrie 2010