China dispune de 280 focoase nucleare!

China continua programul de modernizare a potentialului sau nuclear, inceput in urma cu 40 de ani, sunt de parere expertii americani.



China detine 280 de focoase nucleare, afirma expertii Hans Christen si Robert Norris. In opinia lor, autoritatile de la Beijing continua procesul de modernizare a armamentului strategic, program care a debutat in anii 1980.

Astfel, fortele militare se echipeaza cu noi tipuri de rachete balistice cu raza mica si medie de actiuni. Intr-un articol publicat de Bulletin of the Atomic Scientists, cei doi specialisti apreciaza ca focoasele poti fi... citeste mai mult