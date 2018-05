China dezvolta o arma nucleara dintr-o noua generatie

China si-a intensificat eforturile in vederea punerii la punct a unei arme nuceare de generatie noua, efectuand, in medie, cam cinci teste pe luna, care imita o explozie atomica, informeaza South China Morning Post.



Conform ultimelor date ale Academiei de fizica si inginerie, in acest plan, China a intrecut considerabil Statelor Unite, care nu efectueaza mai mult de un astfel de test pe luna. Din septembrie 2014 pana in decembrie anul trecut, China a intreprins cam 200 de experimente de laborator , in timp ce SUA, potrivit Lawrence Livermore National Laboratory, nu a realizat, in... citeste mai mult