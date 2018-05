Astãzi, de la ora 10.00, în Grãdina Publicã din Bârlad, peste 400 de copii din localitate, beneficiari ai Programului „After School” derulat de ChildsLife International Olanda, vor sãrbãtori, în prezenta primarului Dumitru Boros, a viceprimarului Roxana Miron-Feraru si a membrilor Consiliului Local Bârlad zece ani de activitate în municipiu.

Asociatia ChildsLife Bucuresti Romania, in parteneriat cu ChildsLife Intrnational Olanda, a demarat, in septembrie 2008, Programul ‘After School’, coordonat in prezent de Mirela Petcu. Prima grupã, formatã din 10 copii, a fost denumitã AnneNoor 1, in onoarea domnelor Ans van der Post si Noor Meijer – sponsorii... citeste mai mult