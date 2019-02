Childish Gambino, numele de pe scena muzicii al actorului Donald Glover, a obţinut patru trofee, pentru piesa „This Is America”, la ediţia de anul acesta, a 61-a, a premiilor Grammy, care au fost decernate duminică seară, la Los Angeles, potrivit The Associated Press.

