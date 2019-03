Chiar in ziua protestului, PSD a anuntat demararea proiectului la Autostrada Moldovei

PSD a anuntat, pe Facebook, demararea proiectului Autostrada Moldovei, iar ministrul Transporturilor Razvan Cuc va participa la inceperea lucrarilor, la ora 12.30. Tot vineri va avea loc un protest in care mai mult angajati din privat si de la stat vor intrerupe 15 minute activitatea, la ora 15.00.

„Autostrada Moldovei incepe azi! Varianta de ocolire, la profil de autostrada, a municipiului Bacau este parte integranta din autostrada Moldova (coridorul IX pan european). Este un proiect lansat in 2017, in timpul guvernarii PSD, in valoare de 144 de milioane de euro, cu finantare asigurata. Ministrul Transporturilor, domnul Razvan Cuc, va

