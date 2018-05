Marca Texaco Delo nu se aplică doar uleiurilor de motor pentru sarcină mare, de pe pieţele on şi off-highway, ci şi altor linii de produse, aducând uleiurile de motor, lichidele pentru grupuri motopropulsoare, lichidele pentru transmisii finale, unsorile şi lichidele de răcire cu durată de viaţă prelungită sub o singură marcă, pentru prima dată.

Chevron, care funcţionează sub marca master Texaco în Europa, a făcut modificări pentru a alinia divizia europeană de lubrifianţi pentru sarcină mare cu marca Delo globală utilizată în prezent în America de Nord şi Centrală, Asia Pacific, Orientul Mijlociu şi Africa.

James Welchman, Manager... citeste mai mult

azi, 14:28 in Life, Vizualizari: 28 , Sursa: Adevarul in