Un bărbat în vârstă de 30 de ani din New York, Michael Rotondo, a fost obligat să părăsească locuinţa părinţilor şi a fost silit să se prezinte în faţa instanţei pentru a explica de ce nu are un loc de muncă, marţi, potrivit USA Today.

Într-un interviu acordat publicaţiei Business Insider, Rotondo, din Camillus, un oraş aflat la 16 kilometri vest de Syracuse, a spus că se concentrează pe a fi părinte.

“Sunt tată de câţiva ani”, a spus acesta pentru publicaţie. “Asta este ceea ce am făcut. Chiar nu am urmărit o carieră”. Acesta a adăugat că a lucrat “aici şi acolo”, a făcut “lucruri”, însă cel mai mult s-a... citeste mai mult