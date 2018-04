Presa engleză anunţă că Max Allegri va fi antrenorul lui Chelsea, din sezonul următor. Tehnicianul lui Juventus îl va înlocui pe compatriotul său Antonio Conte, care va fi demis după un an dezamăgitor.

„Take it to the Max” e titlul de pe prima pagină a cotidianului The Sun, care dă ca sigură trecerea lui Allegri la Chelsea, la finalul acestui sezon. În vârstă de 50 de ani, antrenorul lui Juventus i-a urmat lui Conte şi pe banca bianconerilor, în 2014, iar de atunci a reuşit trei eventuri consecutive... citeste mai mult

