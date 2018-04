Unul dintre challengerii celei de-a cincea ediţii „The Four – Cei 4” l-a determinat pe Cheloo sã facã o paralelã între tânãrul din faţa sa şi primul sãu impresar: „Mi-ai adus aminte de primul meu manager, pe care l-am dat afarã în ajun de Crãciun, dupã foarte mulţi ani de promisiuni!”, le-a mãrturisit Cheloo celor prezenţi în platoul show-ului de la Antena 1.

„Fã-te manager sau mai cântã rapp nişte ani. Eu am fãcut beat-uri ca ale tale o datã la 10 minute!”, i-a mai spus juratul de la „The Four – Cei 4”, dezamãgit de prestaţia tânãrului pe scena... citeste mai mult