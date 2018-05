Cristina Neagu, liderul echipei de handbal CSM Bucureşti, a declarat că obiectivul pentru Final Four al Ligii Campionilor de la Budapesta (12-13 mai) este câştigarea primului meci, cel cu Gyor ETO, iar cheia acestuia joc va fi apărarea, care nu va trebui să primească mai mult de 20-22 de goluri.

„Când ne-am întâlnit prima oară în luna iulie vă spuneam că obiectivul sezonului este să ne calificăm în Final Four. Este un obiectiv îndeplinit. A fost un sezon cu suişuri şi coborâşuri, un sezon greu în care am avut meciuri foarte bune, după... citeste mai mult

