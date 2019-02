Chef Florin Dumitrescu a dezvăluit fanilor săi de pe Facebook o reteta simpla si usoara de paste carbonara.

Ingrediente: spaghete, piper proaspat macinat , 25g parmezan ras, 1 ou, 50g bacon, 100 g spaghete

Metoda de preparare: Intr-o tigaie se prajeste baconul taiat cuburi. Adaugati in tigaie cate un polonic de apa din oala in care fierbeti pastele! Parmezanul trebuie sa fie ras, iar galbenusul pregatit! Culoarea sosului din tigaie trebuie sa fie usor maronie, pana puneti pastele, iar baconul destul de crocant.

Puneti spaghetele in tigaie, amestecati, opriti focul, puneti parmezanul, amestecati, galbenusul il spargeti in tigaie si amestecati, puneti inca o lingura de apa fierbinte... citeste mai mult