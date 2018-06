Zilele trecute mi s-a facut o pofta incredibila de cheesecake cu cafea si ciocolata, asa ca nu am stat prea mult pe ganduri si am purces la treaba. Nu exagerez cand va spun ca este cel mai gustos cheesecake fara coacere facut pana acum. Desi imi propusesem sa mananc doar o feliuta subtire, ca sa-mi satisfac pofta, nu m-am tinut de cuvant si am mancat doua felii. Daca va place combinatia dintre cafea si ciocolata, trebuie sa incercati neaparat acest cheesecake. Puteti sa il ornati cu frisca sau cu codite de ciocolata. Eu am ales coditele de ciocolata, nu ca nu mi-ar fi placut si niste frisca, dar nu mai aveam. Reteta de cheesecake este... citeste mai mult