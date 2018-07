Telekom Sport, Digi Sport și Look TV au achiziționat drepturile de televizare pentru Europa League și Champions League, pentru următoarele trei sezoane, 2018 - 2021. Anunțul a fost făcut printr-un comunicat, simultan, de cele trei televiziuni.

De menționat că Pro TV, care a avut opțiunea free-to-air pentru cele două competiții, n-a mai achiziționat nicio partidă.

Totodată, Digi Sport, Telekom și Look TV au achiziționat și drepturile de a difuza partidele pe platformele online.

Look TV şi Look Plus sunt televiziuni din portofoliul Clever Media Network, deținător al drepturilor TV pentru meciurile din Liga 1.

